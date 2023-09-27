Беспошлинный ввоз товаров в ЕАЭС продлили до 1 апреля 2024 года

Покупатели еще полгода смогут заказывать в интернет-магазинах товары, стоимость которых не превышает 1 тысячу евро.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) до 1 апреля 2024 года продлил беспошлинный ввоз товаров, которые могут купить пользователи интернет-магазинов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Алексея Оверчука.

Физлица могут без пошлин ввозить товары на территорию ЕАЭС, если не превышают порог в 1 тыс. евро.

Изначально это разрешение должно было закончиться 1 октября 2023 года, но ЕЭК продлило действие меры еще на полгода.

В ходе заседания совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в 1000 евро до 1 апреля 2024 года, — сказал Алексей Оверчук.

В марте 2022 года совет ЕЭК с 200 до 1 тыс. евро повысил лимит беспошлинного ввоза товаров, которые физлица приобретают через интернет-магазины.

Если будет превышен весовой или стоимостный лимит, то пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не меньше 2 евро за 1 кг.

В апреле 2023 года в России, Белоруссию, Казахстан и Киргизию можно без пошлин ввозит товары для личного пользования стоимостью не больше 1 тыс. евро. Раньше этот порог был 500 евро. При этом максимальный вес товаров также увеличили с 25 до 31 кг.

За превышение придется заплатить 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.