14 электронных услуг будут облагаться НДС по стране покупателя

Услуги, которые заказчики получают через интернет, будут облагаться налогом по месту нахождения покупателя. В список вошли: предоставление прав на использование ПО, изображений, электронных книг, музыки, доменных имен, а также рекламные услуги и деятельность по администрированию сайтов.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) создал список электронных услуг, которые облагаются НДС по месту нахождения покупателя или заказчика. Об этом сказано на сайте ЕЭК.

На территории Союза обеспечена прозрачная и предсказуемая среда для интернет-торговли услугами. Отмечу, что сфера электронной торговли постоянно развивается, возникают в том числе новые виды услуг в электронной форме, поэтому Комиссия продолжит мониторинг данной сферы для расширения при необходимости перечня услуг в электронной форме для целей налогообложения НДС, — сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

В перечень услуг, которые оказываются через информационные сети, в том числе через интернет, вошли:

предоставление прав на использование программного обеспечения для электронных устройств,

реклама,

предоставление доменных имен и оказание услуг хостинга,

администрирование информационных систем и сайтов,

предоставление прав на использование электронных книг, образовательных материалов, графических изображений, музыки.

9 декабря 2022 года протокол, который регулирует порядок взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, подписали представители Армении, Белоруссии и России.

До конца 2023 года документ будет ратифицирован в Казахстане и Кыргызстане.