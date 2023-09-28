91% компаний ощутили на себе дефицит кадров

Больше всего работодателям не хватает продавцов, операторов и водителей. Компании будет привлекать сотрудников высокой зарплатой и хорошими условиями труда.

Большинство компаний (91%) из всех регионов страны чувствуют нехватку кадров. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Почти половине организаций не хватает массового персонала: продавцов, операторов и водителей. 43% рассказали, что не могут найти рабочих, 22% — менеджеров, управляющих и руководителей проектов, а на 18% предприятий нужны инженеры.

12% работодателей ищут IT-специалистов и HR-менеджеров. О дефиците бухгалтеров и маркетологов сообщили 7% компаний.

Проблему кадрового дефицита 62% бизнесменов собираются решать с помощью повышения зарплат. 43% будут лучше работать с брендом работодателя, а 40% начнут привлекать сотрудников хорошими условиями труда.

31% компаний уже выделили средства на нематериальную мотивацию сотрудников, 23% — на обучение и развитие кадров.

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