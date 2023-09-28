НДФЛ

Депутаты не смогли обосновать законопроект об отмене НДФЛ на доход ниже 30 тысяч рублей

Авторы законопроекта ссылаются на то, что у них нет статистики и они не знают, сколько именно денег выпадет из бюджета, если отменить НДФЛ для сотрудников с низкими зарплатами.
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В Госдуму внесли законопроект, который может отменить НДФЛ тем, кто получает доход меньше 30 тыс. рублей.

Депутаты фракции ЛДПР предложили поправки в ст. 217 НК. Правительство попросило авторов доработать проект: указать сколько средств выпадет из бюджета, если отменить НФДЛ, а также выяснить, насколько это поможет незащищенным слоям населения.

Однако депутаты не смогли дать финансово-экономического обоснования своей идее, поскольку нет единой статистики по числу налогоплательщиков, которые получают доход меньше 30 тыс. рублей.

Соответственно, невозможно даже примерно рассчитать сколько денег недополучит бюджет.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева рассказала «Известиям», что законопроект не пройдет дальше стадии обсуждения.

Компании, даже работающие «по-белому», возможно, вернутся к серым зарплатам, когда часть выплачивается «в конверте», — при общем росте зарплат из-за дефицита кадров. Причем инициатива может исходить от работников. Вырастет доля наличных на руках у населения, — сказала Екатерина Косарева.

Также при нулевом НДФЛ будет нельзя получить налоговый вычет за образовательные, медицинские услуги, за покупку недвижимости и тренировки в фитнес-залах.

Доходы региональных бюджетов просядут, а это влечет за собой прекращение финансирования большинства социальных программ. Так считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Специалисты пришли к выводу, что законопроект скорее носит популистский характер. Предложенные поправки не смогут решить проблем сотрудников, которые вынуждены работать за низкую заработную плату.

Комментарии

2
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 58 минут назад

    alex

    ожидаемый результат, с нищебродов будем дальше драть налоги.))

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 40 минут назад

    Нет

    при нулевом НДФЛ будет нельзя получить налоговый вычет за образовательные, медицинские услуги, за покупку недвижимости и тренировки в фитнес-залах.

    С человека удерживают 3900р. в месяц. При некоторых условиях у него есть шансы впоследствии вернуть часть ранее удержанных.

    Но если этот налог отменить,  будет нельзя получить налоговый вычет - ужос-ужос..

    У Екатерины Косаревой всё в порядке с головой?

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