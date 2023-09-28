При продаже квартиры для НДФЛ учитывают минимальный срок в регионе, где живет продавец

В общем случае продать квартиру без НДФЛ можно, если она была в вашей собственности более 5 лет. Но в некоторых случаях этот срок может быть меньше (единственное жилье, наследство, приватизация и т. д.). Кроме того, региональные власти могут снижать этот срок вплоть до нуля.

Если в регионе такой закон принят, воспользоваться льготой можно, если продавец имеет место жительства в этом регионе. То есть, важно, где живет продавец, а где находится квартира.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.09.2023 № 03-04-07/87163.

В нем говорится, что ориентироваться надо на закон по месту жительства (месту учета по иному основанию, установленному НК РФ – при отсутствии места жительства) в субъекте РФ на момент продажи квартиры.

Смотрите в нашей таблице, где введены такие законы.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).