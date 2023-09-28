При продаже квартиры для НДФЛ учитывают минимальный срок в регионе, где живет продавец

Если в регионе такой закон принят, воспользоваться льготой можно, если продавец имеет место жительства в этом регионе. То есть, важно, где живет продавец, а где находится квартира.
Об этом сообщает Минфин в письме от 12.09.2023 № 03-04-07/87163.
В нем говорится, что ориентироваться надо на закон по месту жительства (месту учета по иному основанию, установленному НК РФ – при отсутствии места жительства) в субъекте РФ на момент продажи квартиры.
Смотрите в нашей таблице, где введены такие законы.
Регион
Закон
Минимальный срок владения
Для кого установлены правила
Чукотский автономный округ
Закон № 47-ОЗ от 18.05.2015
1 месяц
для продажи детям-сиротам и для детей-сирот по квартирам, полученным от государства
Ханты-Мансийский ао — Югра
Закон № 70-оз от 27.09.2015
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Республика Алтай
Закон № 47-РЗ от 04.07.2022
3 года или 1 год
3 года – для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года;
1 год – для продажи детям-сиротам
Ставропольский край
Закон № 22-кз от 09.03.2016
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года
Иркутская область
Закон № 40-оз от 28.04.2020
3 года
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
Севастополь
Закон № 610-ЗС от 17.11.2020
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2018 года
Магаданская область
Закон № 2532-ОЗ от 27.11.2020
3 года
для всех, у кого на 1 января 2021 года недвижимость находится в собственности от 3 лет
Карачаево-Черкесская Республика
Закон № 35-РЗ от 24.06.2021
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2021 года
Амурская область
Закон № 802-ОЗ от 08.09.2021
3 года
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года
Омская область
Закон № 2464-ОЗ от 31.01.2022
3 года
для продажи детям-сиротам
Астраханская область
3 года
для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2022 года
Камчатский край
Закон № 6 от 26.11.2021
3 года
для продажи детям-сиротам
Ростовская область
Закон № 843-ЗС от 10.05.2012
0
доли в жилье, купленном на маткапитал, определены по соглашению и до этого квартира принадлежала семье не менее 5 лет
Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).
Комментарии