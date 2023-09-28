НДФЛ

При продаже квартиры для НДФЛ учитывают минимальный срок в регионе, где живет продавец

В общем случае продать квартиру без НДФЛ можно, если она была в вашей собственности более 5 лет. Но в некоторых случаях этот срок может быть меньше (единственное жилье, наследство, приватизация и т. д.). Кроме того, региональные власти могут снижать этот срок вплоть до нуля.
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Если в регионе такой закон принят, воспользоваться льготой можно, если продавец имеет место жительства в этом регионе. То есть, важно, где живет продавец, а где находится квартира.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.09.2023 № 03-04-07/87163.

В нем говорится, что ориентироваться надо на закон по месту жительства (месту учета по иному основанию, установленному НК РФ – при отсутствии места жительства) в субъекте РФ на момент продажи квартиры.

Смотрите в нашей таблице, где введены такие законы.

Регион

Закон

Минимальный срок владения

Для кого установлены правила

Чукотский автономный округ

Закон № 47-ОЗ от 18.05.2015

1 месяц

для продажи детям-сиротам и для детей-сирот по квартирам, полученным от государства

Ханты-Мансийский ао — Югра

Закон № 70-оз от 27.09.2015

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Республика Алтай

Закон № 47-РЗ от 04.07.2022

3 года или 1 год

3 года – для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года;

1 год – для продажи детям-сиротам

Ставропольский край

Закон № 22-кз от 09.03.2016

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2016 года

Иркутская область

Закон № 40-оз от 28.04.2020

3 года

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года

Севастополь

Закон № 610-ЗС от 17.11.2020

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2018 года

Магаданская область

Закон № 2532-ОЗ от 27.11.2020

3 года

для всех, у кого на 1 января 2021 года недвижимость находится в собственности от 3 лет

Карачаево-Черкесская Республика

Закон № 35-РЗ от 24.06.2021

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2021 года

Амурская область

Закон № 802-ОЗ от 08.09.2021

3 года

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года

Омская область

Закон № 2464-ОЗ от 31.01.2022

3 года

для продажи детям-сиротам

Астраханская область

Закон № 7/2022-ОЗ от 15.02.2022

3 года

для всех, кто приобрел недвижимость после 1 января 2022 года

Камчатский край

Закон № 6 от 26.11.2021

3 года

для продажи детям-сиротам

Ростовская область

Закон № 843-ЗС от 10.05.2012

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доли в жилье, купленном на маткапитал, определены по соглашению и до этого квартира принадлежала семье не менее 5 лет

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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