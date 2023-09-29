16% сотрудников готовы уйти с работы вслед за своим начальством

Большинство россиян находятся с руководителями в нейтральных отношениях, а 17% дружат с начальством. Это помогает им получать дополнительные преимущества, премии и повышение.

Каждый шестой сотрудник согласен уйти на новое место работы вместе со своим начальником. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Работники готовы оставаться с хорошим руководителем, даже если в новой компании им уменьшат зарплату. При этом 84% не решатся на такой шаг.

71% россиян поддерживают с руководством формально-нейтральные отношения и только 17% дружат с начальником.

Каждый десятый участник опроса пожаловался на напряженные отношения с руководителем, а 2% откровенно враждуют.

Большинство считает, что хорошие отношения с начальством никак не влияют на рабочий процесс (63%).

О привилегиях дружбы рассказали 28% сотрудников: им разрешают уйти с работы пораньше или приходить позже. 9% за счет этого получают премии, а 4% — повышение.

Среди тех, у кого с руководством плохие отношения, 44% собираются уволиться, 52% испытывают постоянный стресс.

18% сотрудников пожаловались на то, что из-за личной неприязни им урезают зарплату и не дают премий, а также постоянно придираются и заставляют переделывать качественно сделанную работу.

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