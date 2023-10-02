1,7 млн человек не смогли уйти на пенсию и продолжили работать

За 2018-2022 годы на рынке труда прибавилось 1,7 млн сотрудников – это те, кто не ушел на пенсию из-за повышения пенсионного возраста. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Работодатели смогли компенсировать часть кадрового дефицита наймом пожилых сотрудников.

Сейчас россияне, которые относятся к группе предпенсионеров, если им позволяет здоровье, относительно легко могут найти себе работу. Более того, они проявляют большой интерес к переобучению и являются второй категорией по уровню вовлеченности в образовательные мероприятия нацпроекта «Демография», — сказал глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

В 2018 году правительство анонсировало поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. Мужчины могут уйти на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет.

В 2018-2023 годах на 2,4 млн человек снизилось число пенсионеров по старости.

К началу 2023 года в стране пенсионного возраста достигли 34,2 млн человек. Это минимальный показатель с 2014 года.

В результате реформы общая численность рабочей силы выросла на 1,7 млн человек или на 2,3%.