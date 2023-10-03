Самозанятые могут получить право на пенсию

Депутаты предложили сократить разрыв в социальных гарантиях между самозанятыми и теми, кто состоит в классических трудовых отношениях.

Самозанятым собираются обеспечить стабильную пенсию и подобрать им необходимые меры социальной поддержки. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутаты планируют разработать и принять проекты, которые станут дополнением к закону «О занятости населения».

Мое предложение заключается в том, чтобы тот налог, который сейчас платят самозанятые — от четырех до шести процентов — шел не в фонд медицинского страхования и не в бюджет региона, где человек зарегистрирован, а на его индивидуальный пенсионный счет. И чтобы таким образом формировалась хоть и небольшая, но все же страховая пенсия, — сказал Ярослав Нилов.

Также он добавил, что на медицинские услуги право имеют все, а уплаченные налоги должны идти в социальный фонд и потом использоваться для исполнения социальных обязательств.

Тем самым сократится разрыв в социальных гарантиях между теми, кто работает по трудовому договору, и самозанятыми.