Самозанятые

Самозанятые могут получить право на пенсию

Депутаты предложили сократить разрыв в социальных гарантиях между самозанятыми и теми, кто состоит в классических трудовых отношениях.
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Самозанятым собираются обеспечить стабильную пенсию и подобрать им необходимые меры социальной поддержки. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутаты планируют разработать и принять проекты, которые станут дополнением к закону «О занятости населения».

Мое предложение заключается в том, чтобы тот налог, который сейчас платят самозанятые — от четырех до шести процентов — шел не в фонд медицинского страхования и не в бюджет региона, где человек зарегистрирован, а на его индивидуальный пенсионный счет. И чтобы таким образом формировалась хоть и небольшая, но все же страховая пенсия, — сказал Ярослав Нилов.

Также он добавил, что на медицинские услуги право имеют все, а уплаченные налоги должны идти в социальный фонд и потом использоваться для исполнения социальных обязательств.

Тем самым сократится разрыв в социальных гарантиях между теми, кто работает по трудовому договору, и самозанятыми.

Комментарии

1
  • Логотип Masha233
    Masha233
    18 минут назад

    МарияБухгалтер

    И чтобы таким образом формировалась хоть и небольшая, но все же страховая пенсия, — сказал Ярослав Нилов.

    Ну уж если даже чиновники называют ее небольшой, то, видимо, это будет действительно микроскопическая сумма. 

    Скорей всего никто из самозанятых так и не решился добровольно платить взносы в ПФР. 

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