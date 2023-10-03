Для стандартного вычета по НДФЛ будут учитывать только доходы по основной налоговой базе

Вычет на детей (1 400 руб.) дают до тех пор, пока доход сотрудника не превысит 350 тыс. рублей. Состав дохода для расчета этого лимита уточнят.

Чтобы больше людей могли получать этот вычет, в НК РФ пропишут, что при определении дохода для целей предоставления стандартного налогового вычета на детей учитываются только доходы, относящиеся к основной налоговой базе.

Такой план заложен в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

По НДФЛ есть 11 налоговых баз. Их перечень – здесь.

Ранее Минфин в письме от 28.10.2021 № 03-04-07/87353 пояснял, что для лимита по вычету считают все доходы, облагаемые по ставке 13%, кроме дивидендов.

Между тем, доход от дивидендов – это только одна налоговая база из десяти (не считая основной).

Теперь хотят учитывать только основную базу. К другим базам (не основной), в частности, относятся доходы от долевого участия, от ценным бумаг и т. д.