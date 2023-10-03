Для стандартного вычета по НДФЛ будут учитывать только доходы по основной налоговой базе

Чтобы больше людей могли получать этот вычет, в НК РФ пропишут, что при определении дохода для целей предоставления стандартного налогового вычета на детей учитываются только доходы, относящиеся к основной налоговой базе.
Такой план заложен в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.
По НДФЛ есть 11 налоговых баз. Их перечень – здесь.
Ранее Минфин в письме от 28.10.2021 № 03-04-07/87353 пояснял, что для лимита по вычету считают все доходы, облагаемые по ставке 13%, кроме дивидендов.
Между тем, доход от дивидендов – это только одна налоговая база из десяти (не считая основной).
Теперь хотят учитывать только основную базу. К другим базам (не основной), в частности, относятся доходы от долевого участия, от ценным бумаг и т. д.
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