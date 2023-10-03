Временная мера по раздельному расчету НДФЛ с зарплаты и дивидендов может стать постоянной

Доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15%. Но налоговые агенты ведут отдельный подсчет по зарплате и дивидендам. Для этих видов дохода высчитывают отдельный 5-миллионный лимит. Так будет и дальше.

Это правило по отдельному учету сначала было введено на 2021 – 2022 годы, затем его продлили на 2023 год.

Не исключено, что такое правило станет постоянным.

Об этом говорится в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Вот цитата:

Это правило касается только налоговых агентов.

По итогам года ИФНС подсчитает совокупный доход, и если он выше 5 млн рублей, доначислит НДФЛ.

Налоговики суммируют доходы из справок (бывших 2-НДФЛ), из декларации 3-НДФЛ, от банков в виде процентов по вкладам. После пересчета НДФЛ внесут в налоговое уведомление. Его надо оплатить до 1 декабря.

Некоторые учредители, получив такое уведомление, очень удивляются и винят бухгалтера в неправильном расчете. Но виноват не бухгалтер, а нормы НК РФ.