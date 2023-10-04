🏬 Компания на УСН не платит налог на имущество за многоквартирный дом

При УСН налог на имущество платят только в том случае, если его считают по кадастровой стоимости (за объекты, внесенные в региональный перечень). Жилой дом облагается по кадастровой стоимости, а многоквартирный – нет.

Разъяснение дает ФНС в письме от 11.09.2023 № БС-3-21/11755@.

Организации на УСН не освобождаются от налога в отношении объектов недвижимости, поименованных в подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 НК.

Так указаны, в том числе, жилые помещения. Но что такое жилое помещение? В НК РФ на этот вопрос нет ответа. Он есть в Жилищном кодексе.

К жилым помещениям относятся:

жилой дом, часть жилого дома;

квартира, часть квартиры;

комната.

Многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя, в том числе, нежилые помещения.

Поэтому особенности начисления налога на имущество по кадастровой стоимости для жилья не применяются для многоквартирных домов.

То есть, многоквартирный дом не облагается по кадастровой стоимости.

Аналогичный вывод сделан в письме ФНС от 14.09.2022 № БС-4-21/12179@, и он поддержан Минфином.

Таким образом, можно сделать вывод: если фирма на УСН владеет отдельными квартирами, она платит «кадастровый» налог на имущество, а если в ее собственности – весь многоквартирный дом, то налога на имущество не будет.