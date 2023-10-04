Услуги IT-компании в интернете по рекламе готовой еды не учитывают для льготы, даже если заказчик услуг – ИП

Норма НК РФ про уточнение состава доходов IT-компании для права на налоговые льготы еще только в проекте, но Минфин уже сейчас указывает, что ее надо применять. Речь идет о профильных доходах, которые при подсчете доли 70% идут в числитель.

Чтобы применять льготы (7,6% тариф взносов и 0% ставка налога на прибыль), у IT-компании 70% доходов должны быть профильными.

У нас есть таблица с полным перечнем профильных доходов IT-компаний.

Оказание услуг в интернете на своем ПО– это тоже профильный доход, но не всегда. Если услуги состоят в размещении информации об услугах общепита, предложении по реализации блюд, изготовленных организацией общепита, то такие доходы в профильные не включают.

А что, если рекламировать блюда общепита, изготовленные не организацией, а ИП? Про запрет учета доходов от рекламы для ИП в НК РФ ничего не сказано.

Но Минфин в письме от 21.07.2023 № 03-03-06/1/68741 утверждает, что неважно, чьи это блюда – компании или ИП. В любом случае для льготы такие доходы не учитывают.

Между тем прямого запрета на учет доходов в данной ситуации (услуги общепиту-ИП) в НК РФ нет. Но его хотят прописать.

Разработан проект поправок с уточняющей нормой НК РФ.

Будет не важно, кто заказчик – ИП или организация. ПО для рекламы готовой еды в любом случае не учтут в профильных доходах.