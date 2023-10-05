💰 Компенсацию за задержку зарплаты будут считать по-новому

Платить компенсацию (1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки) работодатели будут даже в том случае, если зарплата даже не была начислена (хотя должна бы).

Правительственный законопроект с такой поправкой в статью 236 ТК внесли в Госдуму.

Сейчас компенсацию платят, если зарплата начислена, но не выплачена. Но бывают случаи, когда сотруднику что-то недоначислили, например – премию. Иногда спор приходится решать в суде.

Сейчас за такую зарплату, причитающуюся по решению суда, компенсацию не платят по принципу «не было начисления = нет задержки».

Будет по-другому. Компенсация за отсуженную зарплату будет идти не со дня, когда решение суда вступит в силу, а с того дня, когда эта зарплата должна была быть выплачена (если бы ее начислили вовремя).

Причина таких поправок в ТК РФ – решение Конституционного суда, по которому статью 236 ТК надо доработать, что Минтруд и сделал.

Поправки вступят в силу после того, как будет принят закон по этому проекту.

Размер компенсации за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.

Комментарий главного редактора «Клерка» По мнению фискалов, компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ, в том числе, в таких случаях: даже если ее платят после увольнения (письмо Минфина от 27.10.2022 № 03-04-06/104398);

даже если сотрудник добился выплаты компенсации через суд (письмо ФНС от 26.01.2023 № БС-4-11/850@). Кстати, еще в начале прошлого года у Минфина было противоположное мнение: компенсация не облагается НДФЛ.

Про действующий расчет компенсации, НДФЛ, взносы и налог на прибыль по ней можно почитать здесь.