Кредитование

Средние ставки по потребительским кредитам выросли на 6% и достигли 27,6%

Ставки по потребительским кредитам на 14,6% превышают уровень ключевой ставки ЦБ. Спрос на банковские продукты падает, клиентам стало невыгодно занимать деньги.
25

В первую неделю октября 2023 года средний размер полной стоимости потребительского кредита вырос до 27,6% годовых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».

Из-за роста ключевой ставки банки стали увеличивать проценты по необеспеченным займам. 5 октября 2023 года средний размер полной стоимости кредита достиг 27,6% годовых. Тогда как в конце августа он составлял 21,64%.

Ставки выросли и по потребительским займам, сейчас они достигают 53%.

У Ренессанс Банка диапазон ставок от 3,9 до 53,1%, у банка БЖФ — от 15,49 до 39,99%, а в Альфа Банке — от 4,5 до 29,99%. Такие условия действуют для кредитов на 500 тыс. рублей сроком на пять лет.

Рост процентов по кредитам уже повлиял на спрос. В сентябре число заявок от клиентов в Новикомбанке сократилось на 30%. На 5-10% упал спрос в банке «Открытие».

Мы зафиксировали снижение спроса на потребредиты в сентябре примерно на 10% в сравнении с августом. Стоит ожидать сокращения количества и объема их выдач по всему рынку, — сказали в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).

Недавно мы писали, что долги населения перед банками превысили 30 трлн рублей. С начала 2023 года этот показатель вырос на 4,1 трлн рублей.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление финансами

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета

    Одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса стала гибкость бюджета. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про безбюджетное управление компанией (Beyond Budgeting), делимся особенностями философии и делаем выводы о пользе подхода.

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета
    5
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ❗️Как пройти сверку по ЕНС. Какие документы можно получить от инспекторов? Ловите табличку

    С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    83

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип ГИД ПО ГОЗ
    ГИД ПО ГОЗ
    Гособоронзаказ

    РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять

    Гособоронзаказ с каждым годом набирает все большие обороты. Сейчас исполнителем гособоронзаказа (ГОЗ) может стать любой участник рынка — от производителей мяса до поставщиков компьютерных деталей.

    РКМ по ГОЗ: кому, как и зачем заполнять
    161
    Логотип Primo RPA
    Primo RPA
    Интервью

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица

    Комплексная роботизация бухгалтерии — вопрос ближайшего будущего, но уже сейчас крупные российские компании активно внедряют роботов в свои бизнес-процессы.

    Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица
    129
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Участвую в IPO Группы Астра — так сказать, «отечественного Microsoft/CISCO/Oracle/SAP и пр.»

    Приветствую всех котлетеров и туземунщиков, богатеющих на первичных размещениях IT-компаний. Под конец года наконец-то начались модные IPO. Ну и правильно, облигации выпускать дорого, а на хайповых акциях можно собрать неплохую котлету денег на реализацию проектов по импортозамещению и цифровому суверенитету.

    Участвую в IPO Группы Астра — так сказать, «отечественного Microsoft/CISCO/Oracle/SAP и пр.»
    1
    27

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5492. На взносы ИП 1% за 2023 год можно уменьшить налог по УСН, когда вам удобнее

    Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей могут уменьшать налог по УСН за 2023 или 2024 год – по вашему желанию.

    84
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Уголовная ответственность за фейки о добровольцах Росгвардии

    Предлагается установить уголовное наказание за фейки о добровольцах Росгвардии.

    17

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Организация (юр.лицо) никогда не вела ВУ, на учёт в военкомат не вставала. Сотрудники за время ведения деятельности были и есть. Понятно, что подать сведения на уже уволенных уже не сможе

      Воинский учёт

    • Организация (ОСНО) основным видом деятельности которой является разработка, доработка и адаптация ПО, присоединилась к партнерской программе 1С-Битрикс. В рамках партнерской программы организация прио

      Учет по лицензионному/сублицензионному договору
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Перспективы повышения социального налогового вычета по НДФЛ. Новый законопроект

    Рассматриваются перспективы повышения социального налогового вычета по НДФЛ.

    24
    Логотип ToT
    ToT
    Интернет и IT

    Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!

    Каждый пользователь сможет создать для себя уникальное информационное пространство, которое будет отвечать его интересам и потребностям.

    Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!
    6
    164
    Логотип Волынец Гульнара
    Волынец Гульнара
    Зарплата

    Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан

    Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов

    Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан
    217
    Логотип ToT
    ToT
    Общество

    Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки

    Прошелся с новым фотоаппаратом по вечернему офису. Спешу рассказать как мы живем.

    Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки
    5
    137
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Оптимизация налогообложения

    Способы налоговой оптимизации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество

    На вебинаре рассмотрены способы налоговой оптимизации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, и экономия налоговых платежей, связанной с разделением (дроблением). Подписывайтесь на мой блог на Клерк.ру.

    64
    Бесплатно с Клерк.Премиум Отчетность

    Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм

    В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.

    Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
    407

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Обзоры для бухгалтера

    Социальный рейтинг в РФ как в Китае, релокантам-возвращенцам хотят давать жилье и деньги, налоговики резервируют имущественные налоги физлиц. 📆«Ночной бухгалтер» № 1536

    Неужели гражданам РФ станут присваивать баллы и ценивать их соцрейтинг? Релокантам, которые уехали за границу, а теперь решили вернуться, нужна поддержка — решили специалисты ВНИИ труда. Это стимулирует возврат в РФ айтишников. ФНС забирает в резерв имущественные налоги граждан, в личном кабинете можно посмотреть, какие суммы у вас уже отложены.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    316
    Обзоры для бухгалтера

    Бухгалтер на складской учет, реализацию, зарплату и кадры: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

    Подготовили обзор вакансий недели для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    390
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Блокировка счетов

    За что налоговая инспекция блокирует счета предпринимателей и организаций. Бизнес и налоги

    В этом видео такая злободневная тема, особенно в конце 2023 года. Единый налоговый счет внес огромное количество неразберихи во взаимоотношениях налоговой инспекции и предпринимателей. С 1 января по конец сентября текущего года ФНС приостановила взыскания денежных средств, но теперь налоговая больше не будет искусственно тормозить взыскания.

    115
    Обзоры для бухгалтера

    Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

    Подготовили для вас полный перечень форм и сроков сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года. Внимательно изучите прикрепленный файл и подготовьте свои вопросы по поводу отчетности. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    64
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Клерк.Конференция в Москве: все важные изменения в законах, годовая отчетность и 1 квартал 2024 года, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Клерк.Конференцию в Москве, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    102
    Бесплатно с Клерк.Премиум Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    8,7 тыс.
    Обзоры для бухгалтера

    Какие документы надо срочно отправить в военкомат. Уменьшение УСН и ПСН на взносы. Статус на алименты в платежке. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций

    Эксперты «Клерк» помогут найти решение любой бухгалтерской проблемы. Смотрите подборку интересных вопросов пользователей и ответов наших экспертов.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    694
    Мнения