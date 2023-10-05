Средние ставки по потребительским кредитам выросли на 6% и достигли 27,6%

Ставки по потребительским кредитам на 14,6% превышают уровень ключевой ставки ЦБ. Спрос на банковские продукты падает, клиентам стало невыгодно занимать деньги.

В первую неделю октября 2023 года средний размер полной стоимости потребительского кредита вырос до 27,6% годовых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».

Из-за роста ключевой ставки банки стали увеличивать проценты по необеспеченным займам. 5 октября 2023 года средний размер полной стоимости кредита достиг 27,6% годовых. Тогда как в конце августа он составлял 21,64%.

Ставки выросли и по потребительским займам, сейчас они достигают 53%.

У Ренессанс Банка диапазон ставок от 3,9 до 53,1%, у банка БЖФ — от 15,49 до 39,99%, а в Альфа Банке — от 4,5 до 29,99%. Такие условия действуют для кредитов на 500 тыс. рублей сроком на пять лет.

Рост процентов по кредитам уже повлиял на спрос. В сентябре число заявок от клиентов в Новикомбанке сократилось на 30%. На 5-10% упал спрос в банке «Открытие».

Мы зафиксировали снижение спроса на потребредиты в сентябре примерно на 10% в сравнении с августом. Стоит ожидать сокращения количества и объема их выдач по всему рынку, — сказали в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).

Недавно мы писали, что долги населения перед банками превысили 30 трлн рублей. С начала 2023 года этот показатель вырос на 4,1 трлн рублей.