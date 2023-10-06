«Яндексу» могут изменить условия разделения компании из-за высказываний ее основателя

Вместо 250 млн долларов материнская компания «Яндекса» в Нидерландах может получить только 70-80 млн долларов.

Условия по разделению активов «Яндекса» на российские и международные могут изменить из-за критики РФ со стороны сооснователя компании Аркадия Воложа. Об этом пишет «Коммерсант».

Источник издания, близкий к правительству, рассказал, что правкомиссия пересмотрела параметры сделки. Изначально «Яндекс» должен был передать материнской компании Yandex N.V. в Нидерландах 250 млн долларов. Теперь эта сумма снизилась до 70-80 млн долларов.

Сейчас сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож пытается добиться, чтобы ЕС снял с него санкции.

Выход из-под санкций может принести ему экономическую прибыль в размере не менее 500 млн долларов против бухгалтерского убытка в около 150 млн долларов, — сказала аналитик компании РегБлок» Анна Авакимян.

В ноябре 2022 года Yandex N.V. составила план разделения активов на международный бизнес и российский. Зарубежное направление должно развивать облачные сервисы, автономный транспорт, образовательные проекты и заниматься разработками для машинного обучения.

В марте 2023 года стало известно, что миллиардеры Потанин и Алекперов планируют купить контрольный пакет акций «Яндекса».

В августе мы писали, что «Яндекс» начал искать сотрудников для работы в международных офисах компании. Трудоустройство планируют организовать уже в 2024 году.