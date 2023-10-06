НДС

🍤🍞 Минфин: для льготы по НДС все равны – и шикарный ресторан, и школьная столовка

Повар в шикарном ресторане и в больничном пищеблоке должны получать одинаково высокую зарплату для права на льготу по НДС. Если комбинат питания не в состоянии платить много школьным и больничным поварам, то увы, придется платить НДС.
33

В Минфин поступило предложение изменить условия для льгот по НДС в общепите.

С 2024 года добавится новое условие для освобождения общепита от НДС – зарплата за 2023 год должна быть не меньше средней по отрасли в регионе.

Такое условие труднодостижимо для комбинатов питания, которые поставляют еду в школы и больницы.

Их цены ограничены, ведь они работают по госзаказу в рамках закона № 44-ФЗ. Поварам платят больше МРОТ, но меньше, чем в ресторанах. Школьным и больничным поварам не угнаться по уровню зарплаты за ресторанными.

Поэтому предложили либо убрать вовсе условие о размере зарплаты для такого социального общепита, либо отодвинуть его до 2030 года.

Кроме того, в конечном итоге, если НДС будет, его все равно заплатит заказчик в составе цены. А заказчик – это бюджет. То есть, бюджет сам с себя будет брать НДС, чтобы потом получить его обратно себе.

Но Минфин в письме от 25.07.2023 № 03-07-07/69447 это предложение не поддержал.

Там говорится, что условия для всех должны быть одинаковыми, Должны быть всеобщность и равенство налогообложения.

Кроме того, Минфин напомнил, что для школьных и больничных столовых есть освобождение от НДС. Но ведомство умолчало, что речь в вопросе идет не о столовой, а комбинате питания.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    УСН

    Вычет НДС при переходе с УСН на общую систему: Минфин поменял позицию

    Минфин изменил свою позицию о вычете НДС при переходе с УСН на общую систему. Это следует из письма от 28 июля 2023 г. № 03-07-11/71255.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    196
    Логотип ToT
    ToT

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

    Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно.

    Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов
    8
    86

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип svetkan
    svetkan
    Авторское право

    Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?

    На примере известных дел о защите прав на персонажей «Маша и медведь» хочу рассмотреть ключевые вопросы, возникавший почти во всех таких делах: кто такой персонаж с точки зрения авторского права. И что такое переработка произведения.

    Кто он, персонаж? Просто часть произведения или объект авторских прав?
    14
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?

    Сейчас одного только «хочу» пациента недостаточно, чтобы удалить нёбные миндалины. Операция проводится при наличии строгих показаний. Про операцию пользователям «Клерк» рассказывает оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина.

    Осень — время насморка и больного горла. Можно ли удалить миндалины, чтобы не было ангины?
    41
    Ведение бизнеса

    Как фирме спастись от штрафов ФАС за рост цен

    По закону бизнес не может злоупотреблять доминирующим положением. В том числе, компании не должны завышать цены на товары и услуги. Если нарушать это требование, бизнесу грозят очень большие штрафы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    207

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип ifilatova
    ifilatova
    Самозанятые

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?

    По данным ФНС за 2022 год, число самозанятых увеличилось в 1,7 раза. Сейчас с фрилансерами работают 56% компаний.

    5 ошибок в работе с самозанятыми. Как их избежать?
    46
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Супруги смогут запрещать друг другу распоряжаться общим недвижимым имуществом

    Предлагается установить ограничения по распоряжению общим имуществом супругов.

    47

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Российская организация - ООО на общей системе налогообложения - планирует заключить договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения с заказчиком из Палестины. Палестина

      Заключение договора с иностранным заказчиком

    • У нас на балансе стоят жилые дома, меня интересует бух.учет по ним. Как правильно начислить по ним износ?

      Бухгалтерский учет по жилым домам
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Охрана труда

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)

    С 1 сентября 2023 года действуют новые правила и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом до конца 2024 года установлен переходный период, когда можно применять прежние нормы (при определенных условиях). В статье расскажем о том, что относится к СИЗ, о применяемых правилах и нормах их выдачи, о том, как правильно подобрать СИЗ для работника

    Новые правила выдачи СИЗ (с 1 сентября 2023 года)
    67
    Логотип Росстип
    Росстип
    Маркетинг

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты

    В наши дни цифровой маркетинг представляет собой не просто инструмент, а настоящий мир возможностей. Почему же он так динамичен? Это связано со стремительным развитием интернета и современных технологий. Чтобы оставаться конкурентоспособными, нам необходимо не только следить за новинками, но и активно внедрять их.

    Какова роль цифрового маркетинга в сфере бизнеса? Ключевые компоненты
    20
    Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс

    Рассказываем, как определяют и корректируют срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете.

    Срок полезного использования основных средств. Мини-курс
    42
    Основные средства

    Учет электромобиля в ООО

    Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    45
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Документы воинского учета в организации: какие нужны

    В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

    Документы воинского учета в организации: какие нужны
    18
    2,9 тыс.
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи

    Пятничное задание внутри. Напрягаем мозги и решаем задачи.

    Напряги мозги! Создаем новые нейронные связи
    2
    70

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоги, взносы, пошлины

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор

    Даже в скучных налогах есть место для неожиданных открытий и захватывающих историй. Собрали для вас пятничную подборку интересных фактов и историй, которые можно просмотреть за чашечкой чая в обеденный перерыв.

    Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор
    3
    88
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Зарплата

    Дивиденды, выплачиваемые учредителям, были переквалифицированы в заработную плату. В каких случаях налоговики признают дивиденды зарплатой?!

    Директору и главному инженеру общества, также являющихся учредителями данного общества, выплачивались дивиденды, что выявили налоговики?

    71
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Валютный контроль

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы

    Внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение валютных контрактов, оформление и работа в рамках которых должны проходить строго в соответствии с законодательством. В противном случае участнику ВЭД грозят штрафы. Рассказываем, как работать, и на что обратить внимание, чтобы не получить штраф.

    Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
    53
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем считать нормативную или плановую себестоимость продукта, и чем эти виды себестоимости отличаются друг от друга. А они сильно отличаются.

    Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете
    112
    Логотип Астрал
    Астрал
    IT-компании

    ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений

    ГК «Астрал» вошла в ТОП-10 крупнейших компаний-поставщиков SaaS-решений по рейтингу CNews Analytics.

    ГК «Астрал» ТОП-10 в рейтинге поставщиков поставщик SaaS-решений
    51
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление финансами

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета

    Одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса стала гибкость бюджета. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про безбюджетное управление компанией (Beyond Budgeting), делимся особенностями философии и делаем выводы о пользе подхода.

    Beyond Budgeting: можно ли управлять компанией без бюджета
    41
    Логотип nlukina
    nlukina
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    ❗️Как пройти сверку по ЕНС. Какие документы можно получить от инспекторов? Ловите табличку

    С 2023 года, из-за введения ЕНС, отменили привычные формы, с помощью которых налогоплательщики сверялись с налоговой. Как же быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на едином налоговом счете? В посте расскажем, какие документы можно получить от ИФНС, где искать формы запроса и что делать, если вы не согласны с данными.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    226
    Мнения