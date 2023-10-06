🍤🍞 Минфин: для льготы по НДС все равны – и шикарный ресторан, и школьная столовка

Повар в шикарном ресторане и в больничном пищеблоке должны получать одинаково высокую зарплату для права на льготу по НДС. Если комбинат питания не в состоянии платить много школьным и больничным поварам, то увы, придется платить НДС.

В Минфин поступило предложение изменить условия для льгот по НДС в общепите.

С 2024 года добавится новое условие для освобождения общепита от НДС – зарплата за 2023 год должна быть не меньше средней по отрасли в регионе.

Такое условие труднодостижимо для комбинатов питания, которые поставляют еду в школы и больницы.

Их цены ограничены, ведь они работают по госзаказу в рамках закона № 44-ФЗ. Поварам платят больше МРОТ, но меньше, чем в ресторанах. Школьным и больничным поварам не угнаться по уровню зарплаты за ресторанными.

Поэтому предложили либо убрать вовсе условие о размере зарплаты для такого социального общепита, либо отодвинуть его до 2030 года.

Кроме того, в конечном итоге, если НДС будет, его все равно заплатит заказчик в составе цены. А заказчик – это бюджет. То есть, бюджет сам с себя будет брать НДС, чтобы потом получить его обратно себе.

Но Минфин в письме от 25.07.2023 № 03-07-07/69447 это предложение не поддержал.

Там говорится, что условия для всех должны быть одинаковыми, Должны быть всеобщность и равенство налогообложения.

Кроме того, Минфин напомнил, что для школьных и больничных столовых есть освобождение от НДС. Но ведомство умолчало, что речь в вопросе идет не о столовой, а комбинате питания.