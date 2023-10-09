В 2025 году размер больничного пособия вырастет в два раза

После введения единого тарифа страховых взносов вырастет размер социальных выплат по нетрудоспособности до 5,7 тысяч рублей в день, беременности — до 797,3 тысяч рублей и по уходу за ребенком — до 68,9 тысяч.

Максимальный размер выплат по больничному за один день к 2025 году будет составлять 5,7 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Сейчас максимальное пособие по нетрудоспособности составляет 2 737 рублей. В 2023 году предельный размер компенсации будет чуть выше 4,1 тыс. рублей.

Вырастет размер пособия по беременности и родам. Вместо 383 179 рублей в 2025 году максимум можно получить 794 356 рублей, а в 2024 году – 565 562 рублей.

Увеличение размеров выплат позволит повысить качество жизни определенных слоев населения. В то же время представляется, что указанный рост в большей степени направлен на нивелирование последствий влияния инфляции на доходы граждан, то есть компенсирует их, — сказала профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Также вырастет предельный размер ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет – с 33 282 до 68 996 рублей в 2025 году. Родители в 2024 году смогут получить до 49 123 рублей.

Сколько родители будут получать, зависит от заработка сотрудника за предыдущие два года. По беременности выплачивается 100 от зарплаты, а по уходу за ребенком – 40%.

Размер пособия по нетрудоспособности зависит от страхового стажа. Если сотрудник работает меньше 5 лет, то ему компенсируют по больничному листу 60% среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж от 5 до 8 лет, то заплатят 80%, если больше восьми лет выплаты составят 100% зарплаты, но не больше максимального лимита.

Всего в 2025 году Социальный фонд планирует потратить 703,3 млрд рублей на больничные, 244,6 млрд рублей – на пособия по уходу за ребенком и 184,3 млрд рублей – на выплаты по беременности и родам.

Минтруд связывает рост выплат с введением единого тарифа страховых взносов с 1 января 2023 года.