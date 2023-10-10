Экс-начальник УФНС получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн рублей

Начальник омского УФНС в течение 10 лет получал откаты от бизнесменов и убирал подозрительные компании из списка налоговых проверок.

В Омске бывшему начальнику областного управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Владимиру Репину вынесли приговор – 6 лет колонии строго режима и штраф в размере 10 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным следствия, с 2012 по 2022 годы Владимир Репин организовал систему получения откатов от бизнесменов.

С одного из руководителей он получил взятку в размере 10 млн рублей за то, чтобы три компании не были включены в список налоговых проверок.

Предприятия занимаются строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом магистральных газо- и нефтепроводов.

Начальнику омского УФНС предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК. В октябре 2022 года Владимира Репина задержали в Москве, где он уже три месяца занимал должность в аппарате федерального МЧС.