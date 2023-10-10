В приложении Wildberries можно установить дополнительное подтверждение заказа

Чтобы дети или другие лица случайно не заказали товар на ваше имя, можно будет установить дополнительное подтверждение по pin-коду, Touch ID и Face ID.

Маркетплейс начал разрабатывать опцию, которая позволит дополнительно подтвердить заказ и избегать случайных покупок. Об этом сказано в телеграм-канале Wildberries.

В течение месяца в приложении Wildberries появится возможность по желанию подключить дополнительное подтверждение заказа. Это будет можно сделать по pin-коду, Touch ID, Face ID, а также с помощью аналогов этих систем для Android.

Чтобы не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно, мы в ближайшее время запустим возможность дополнительного подтверждения заказа перед оплатой. С ней родители и дети смогут вместе решить, что заказать у нас в этот раз, — говорится в сообщении.

Поводом для внедрения нового функционала стала ситуация, когда ребенок пользователя сделал заказ с телефона мамы на 250 тыс. рублей.

Wildberries изучил пользовательское поведение и пришел к выводу, что заказ действительно мог быть оформлен ребенком.