Провайдеры будут проверять пользователей по банковским данным

Пройти проверку можно по номеру телефона или банковской карты, а также через Систему быстрых платежей. Так интернет-провайдер будет уверен, что информация о клиенте актуальна.

Минцифры обновляет проект постановления, который будет регулировать процедуру проверки личности клиентов интернет-провайдеров. Идентификация будет проходить по номеру телефона, банковской карте или через СБП. Об этом узнал «Коммерсант».

Провайдеры будут проводить идентификацию клиентов для обеспечения безопасности IT-инфраструктуры. Пройти проверку можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и банковских карт.

Компания на время оказания услуг будет хранить данные об УИН (уникальном идентификаторе начисления), о дате и месте совершения операции и о сумме оплаты услуг.

Эти способы уже используются провайдерами при заключении договоров оферты и не повлекут дополнительных расходов, но повысят безопасность инфраструктуры, — сказали в Минцифры.

Авторизация по номеру телефона или банковской карты подтвердит, что клиент IT-провайдера – действительный владелец этих данных.

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