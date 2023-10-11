Минэкономразвития: высокая ключевая ставка приведет к снижению инвесткредитов

Если Центробанк снова поднимет ключевую ставку, то в будущем это негативно скажется на экономике. Льготных кредитов станет меньше.

В долгосрочной перспективе высокая ключевая ставка Центробанка может привести к снижению инвестиционного кредитования. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь — снижение возможностей инвестиционного кредитования. И конечно, по тем ставкам, которые сейчас есть, серьезные инвестиционные проекты профинансированы быть не могут, — сказал Решетников.

15 сентября 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку до 13%. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 27 октября.

Также Максим Решетников добавил, что у Минфина и Минэкономразвития разные взгляды на льготные инвестиционные программы. Например, недавно мы писали, что Минфин хочет уменьшить размер выдач льготной ипотеки до 50%.