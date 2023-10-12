Wildberries будет брать комиссию 3% за оплату заказа картами Visa и Mastercard

У маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картами международных платежных систем, поэтому Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа.

Маркетплейс Wildberries установил комиссию в размере 3% от стоимости заказа за оплату покупок международными картами платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сказано на сайте компании.

При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard ООО «Вайлдберриз банк» будет взиматься вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО «Вайлдберриз банк», — говорится в сообщении.

Новые условия начали действовать с 9 октября для карт, которые выпустили зарубежные банки, и с 10 октября для карт Visa и Mastercard российских банков.

В компании сообщили, что 89% всех транзакций проходят через Систему быстрых платежей (СБП), SberPay и по картам «Мир».