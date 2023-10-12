Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей из России

Сервис видеосвязи повторно отказался размещать данные российских пользователей на территории РФ. В 2022 году компанию уже штрафовали за это нарушение на 1 млн рублей.

Московский суд оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 15 млн рублей. Компания повторно отказалась размещать данные о российских пользователях на территории РФ. Об этом пишет «ТАСС».

Суд постановил признать компанию Zoom Video Communications виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 млн рублей, — сообщили в судебном участке.

Летом 2022 года сервис Zoom оштрафовали за такое же нарушение на 1 млн рублей.

По закону за отказ локализовать данные пользователей в России может грозить штраф до 18 млн рублей.

Планируете организовать вебинар, митап или конференцию? Сервис от «Клерка» обеспечит охваты, привлечет участников и поможет создать лендинг вашего мероприятия всего за 5 минут.

Мы продвигаем мероприятия в еженедельных подборках, ежедневной рассылке «Утренний бухгалтер». Ссылки на мероприятия будут в лентах на главной странице и в новостях.

Анонсируйте вебинары, курсы, конференции на «Клерке» и получайте больше участников.