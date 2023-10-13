📺 Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой. 19 октября в 15:00 мск!

Требования законодательства по кадровому и воинскому учету постоянно меняются. В связи с этим меняются настройки и работа в 1С. Как за всем этим уследить, как быть профессионалом, как построить карьеру, поговорим с экспертом по кадрам и воинскому учету.

Встретимся в прямом эфире со спикером Клерк.Конференции в Москве и Краснодаре, известным консультантом Еленой Пономаревой. Узнаем, на что сейчас важнее всего обратить внимание при работе с кадровым учетом. Поболтаем про боли в работе кадровика и про ее перспективы. Зададим вопросы Елене, как она стала одним из ведущих экспертов страны по кадровым вопросам.

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Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На встрече обсудим:

Изменения в законодательстве и как за ними уследить

Трудности в работе кадровика: как вырасти из штатного кадровика в консультанта.

Как быть профессионалом в любой ситуации.

Самые актуальные вопросы в трудовом законодательстве.

Что происходит в воинском учете.

Какие ошибки допускают организации в кадровом учете.

Чем грозит несоблюдение воинского учета.

Ждем вас на прямом эфире 19 октября в 15:00 мск!