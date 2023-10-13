📺 Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой. 19 октября в 15:00 мск!

Встретимся в прямом эфире со спикером Клерк.Конференции в Москве и Краснодаре, известным консультантом Еленой Пономаревой. Узнаем, на что сейчас важнее всего обратить внимание при работе с кадровым учетом. Поболтаем про боли в работе кадровика и про ее перспективы. Зададим вопросы Елене, как она стала одним из ведущих экспертов страны по кадровым вопросам.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
На встрече обсудим:
Изменения в законодательстве и как за ними уследить
Трудности в работе кадровика: как вырасти из штатного кадровика в консультанта.
Как быть профессионалом в любой ситуации.
Самые актуальные вопросы в трудовом законодательстве.
Что происходит в воинском учете.
Какие ошибки допускают организации в кадровом учете.
Чем грозит несоблюдение воинского учета.
Ждем вас на прямом эфире 19 октября в 15:00 мск!
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