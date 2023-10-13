Wildberries отказался от комиссии 3% за оплату заказа картами Visa и Mastercard

Маркетплейс принял решение отменить дополнительную комиссию за покупки при оплате картами Visa и Mastercard. Решение было принято по итогам совещания в Генеральной прокуратуре.

С 9 октября для карт, которые выпустили зарубежные банки, и с 10 октября для карт Visa и Mastercard российских банков Wildberries установил дополнительную комиссию в размере 3%. Вчера, 13 октября маркетплейс выпустил срочное сообщение.

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В маркетплейсе уточнили, что такое решение было принято после совещания представителей компании в Генеральной прокуратуре, в котором также приняли участие представители Роспотребнадзора и Центробанка.