Проезд в командировку не облагается НДФЛ и страховыми взносами

Что касается налога на прибыль, то такие расходы уменьшают налоговую базу.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.09.2023 № 03-03-06/1/92253.
Основание для таких выводов:
по НДФЛ – пункт 1 статьи 217 НК;
по страховым взносам – пункт 2 статьи 422 НК;
по налогу на прибыль – подпункт 12 пункта 1 статьи 264 НК.
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