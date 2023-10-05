Объем инвестиций в недвижимость достиг абсолютного максимума с 2001 года

С января по сентябрь инвесторы провели сделки с недвижимостью на 610 млрд рублей. Это на 23% больше, чем в рекордном 2022 году.

В 2023 году инвестиции в недвижимость поставили исторический рекорд за всю историю наблюдений, с 2001 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование IBC Real Estate.

За третий квартал 2023 года общий объем инвестиций в недвижимость достиг 239 млрд рублей.

Совокупный объем сделок за девять месяцев 2023 года составил 610 млрд рублей. Это в два раза больше прошлогоднего показателя. Результат на 23% превзошел итоги 2022 года, который считался рекордным.

25% инвестиций пришлось на жилой сегмент, а 16% составили вложения в сегмент коммерческой, офисной недвижимости.

На рост инвестиций в недвижимость повлияли и сделки по выкупу помещений иностранных компаний. Например, российские организации приобрели 14 торговых центров «Мега», семь ТРЦ Park House, ТРЦ «Метрополис» и ТЦ «Невский центр».

К концу года, с ожидаемым повышением уровня ключевой ставки и на фоне снижения предложения крупных качественных активов, инвестиционная динамика начнет замедляться. Однако суммарно, по итогам 2023 года, объем инвестиций в недвижимость России может достигнуть 700 млрд рублей, что станет историческим максимумом, — сказал руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Недавно мы писали, что УК «Тинькофф Капитал» создаст фонд с недвижимостью смешанного типа, где будет первичное и вторичное жилье, а также апартаменты.