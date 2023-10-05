Суд отправил в СИЗО экс-владельца банка «Югра» по делу о растрате 23 млрд рублей

Алексей Хотин допускал нарушение домашнего ареста и препятствовал производству по уголовному делу.

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину. Вместо домашнего ареста он будет находиться в СИЗО. Об этом пишет «ТАСС».

Удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу на срок три месяца, — сообщили в суде.

Домашний арест изменили на заключение в изоляторе из-за того, что Алексей Хотин пытался препятствовать производству по делу о растрате более 23 млрд рублей.

Алексея Хотина и других менеджеров банка обвиняют по ч.4 ст.160 УК.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год экс-владелец «Югры» вместе с руководителями банка похитили 23,6 млрд рублей. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты компаниям, подконтрольным Хотину.