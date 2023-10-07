Сервис Zoom оштрафовали на 115 млн рублей за нарушение правил работы в России

Информационно-телекоммуникационная компания должна заплатить 1/10 от суммы доходов за 2022 год за то, что не открыла свое представительство в РФ.

Суд оштрафовал компанию Zoom Video Communications на 115 млн рублей за нарушение правил деятельности иностранных компаний в интернете на территории РФ. Организация не открыла в стране свое представительство. Об этом пишет «ТАСС».

Это первое решение суда в отношении иностранной телекоммуникационной компании, которая не создала свое представительство или филиал на территории РФ.

Сервис видеосвязи должен выплатить 1/10 часть от суммы дохода за 2022 год.

Суд признал виновной Zoom Video Communications по ч. 2 ст. 13.49 КоАП (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации) и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 115 млн рублей, — сказали в суде.

Недавно мы писали, что суд повторно оштрафовал сервис Zoom на 15 млн рублей за отказ размещать данные российских пользователей на территории РФ.