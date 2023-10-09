Трудовые отношения

Больше 10 тысяч человек пользуются приложением «Онлайниснпекция.рф»

Мобильное приложение позволяет получить консультацию Роструда, а также подать обращение или жалобу.
61

Мобильное приложение «Онлайниснпекция.рф» установили больше 10 тыс. пользователей. Об этом сказано на сайте Роструда.

Мы видим положительные оценки со стороны пользователей мобильным приложением. Удобство заключается прежде всего в том, что через него можно обратиться в инспекцию труда и получить консультацию по трудовому законодательству при помощи телефона, — сказал начальник управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталий Лосев.

В мобильной версии «Онлайнинспекция.рф» есть сервис «Сообщить о проблеме», где можно подать обращение или жалобу.

Сервис «Дежурный инспектор» предоставляет онлайн-консультации по вопросам трудового законодательства. Специалисты дадут развернутый ответ в течение 1-3 рабочих дней.

Приложение интегрировано с порталом, поэтому пользователи могут подать обращение в браузере, а отслеживать его статус в смартфоне.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов?

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    23
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    170

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    139
    Бесплатно с РСВ

    Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

    РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    684
    Бесплатно с Товарный знак

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

    В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

    Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
    211

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    37
    35 тыс.
    Бесплатно с IT-компании

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

    В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

    Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
    668

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день! Прошу помочь в таком вопросе: Наша организации должна контрагенту денежные средства за выполненные строительно- монтажные работы. В это же время, этот контрагент должен нам денежные средс

      Зачет оплаты в счет предварительного договора

    • Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать НДФЛ к уплате. Была куплена машина. Чистая стоимость машины 2 500 000. Часть денег (900 000) была внесена сразу, остальное (1 800 000) - кр

      Налог НДФЛ
    Бесплатно с Защита персональных данных

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

    Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
    262
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

    ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    778
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

    Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
    384
    Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

    Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

    Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
    3
    4 тыс.
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    1,2 тыс.
    Бесплатно с Ликвидация бизнеса

    Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

    Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    297

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Налоговые споры

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

    ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

    Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
    194
    Бесплатно с Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    9,6 тыс.
    Бесплатно с НДФЛ

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

    В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

    Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
    4 тыс.
    Бесплатно с Общество

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

    Что такое программа Дальневосточный гектар. Мини-курс
    1
    187
    Бесплатно с Ведение бизнеса

    Как продлить срок полномочий директора 

    Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    501
    Бесплатно с Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
    282
    Бесплатно с Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
    1
    5,4 тыс.
    Мнения