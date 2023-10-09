Больше 10 тысяч человек пользуются приложением «Онлайниснпекция.рф»

Мобильное приложение позволяет получить консультацию Роструда, а также подать обращение или жалобу.

Мобильное приложение «Онлайниснпекция.рф» установили больше 10 тыс. пользователей. Об этом сказано на сайте Роструда.

Мы видим положительные оценки со стороны пользователей мобильным приложением. Удобство заключается прежде всего в том, что через него можно обратиться в инспекцию труда и получить консультацию по трудовому законодательству при помощи телефона, — сказал начальник управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталий Лосев.

В мобильной версии «Онлайнинспекция.рф» есть сервис «Сообщить о проблеме», где можно подать обращение или жалобу.

Сервис «Дежурный инспектор» предоставляет онлайн-консультации по вопросам трудового законодательства. Специалисты дадут развернутый ответ в течение 1-3 рабочих дней.

Приложение интегрировано с порталом, поэтому пользователи могут подать обращение в браузере, а отслеживать его статус в смартфоне.