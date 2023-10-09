Если ИП с налоговыми долгами откроет новый вклад, по нему тоже будет приостановка

Если налоговики вынесли решения о приостановлении операций по счетам ИП, то это решение касается всех счетов, в том числе, новых.

По статье 76 НК приостановка по решению ФНС обязывает банк прекратить все расходные операции даже по вновь открытым счетам.

Вклад – это тоже разновидность счета. Заключение договора банковского вклада оформляется открытием клиенту депозитного счета, являющегося разновидностью банковского счета

В этой связи в случае приостановления операций по счетам ИП в банке и открытия ему нового счета (в том числе, на который вносится вклад, депозит) операции на таком новом счете подлежат приостановлению.

Такой вывод делает Минфин в письме от 15.09.2023 № 03-02-07/88460.

Кстати, приостановка по решению ИФНС не действует для залоговых счетов и счетов эскроу (письмо Минфина от 21.06.2023 № 03-02-07/57566).

Напомним, что с 2023 года изменился порядок взыскания налоговой задолженности. Что касается ИП, то долг по личным имущественным налогам взыщут через суд с личного счета, а пени по ним – без суда с расчетного счета.