❗ У ИП на ОСНО в уведомлении по ЕНП будет два вида НДФЛ с разными КБК и кодами: таблица

Страховые взносы за работников за сентябрь в уведомление включать не надо, потому что они будут начислены по РСВ.
Смотрите в нашей таблице какие КБК по НДФЛ должен указать в уведомлении ИП на ОСНО.
НДФЛ за наемных работников (ИП – налоговый агент) за период с 23.09.2023 по 22.10.2023
Аванс по НДФЛ за себя (ИП – налогоплательщик) за 3 квартал 2023
по ставке 13%
18210102010011000110
18210102020011000110
по ставке 15%
18210102080011000110
18210102080011000110
Срок уплаты НДФЛ за работников – до 30.10.2023.
Срок уплаты НДФЛ за себя – до 25.10.2023.
Кстати, УФНС по Бурятии на своем сайте утверждает, что уплатить авансовый платеж по НДФЛ адвокаты, нотариусы и ИП на ОСНО должны до 30.10.2023. Но это не так.
Срок уплаты всех налогов – 28 число, но для авансов по НДФЛ срок в НК РФ не меняли, он остался прежним – 25 число. Сейчас его хотят изменить (унифицировать). Есть проект, но он пока даже не внесен в Госдуму.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Обратите внимание, что КБК для НДФЛ 15% за себя и за сотрудников – одинаковый. Получив уведомление, налоговики распознают что к чему только с помощью кода периода.
За себя ИП на ОСНО может указать код периода 34/03 (3-ий квартал года). Но этот код налоговики могут идентифицировать как 3-ий месяц 4-го квартала, то есть начислить НДФЛ за работников за декабрь вместо НДФЛ ИП за 3 квартал. Про эту путаницу мы рассказывали здесь.
Чтобы не было такой путаницы и скандалов, ФНС рекомендует другой код – 33/04. Впрочем, как пишут ИП, этот код не всегда срабатывает. Например, корректировочное уведомление с ним не проходит.
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