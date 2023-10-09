❗ У ИП на ОСНО в уведомлении по ЕНП будет два вида НДФЛ с разными КБК и кодами: таблица

В уведомлении по сроку 25.10.2023 ИП на ОСНО указывает НДФЛ за работников с кодом периода 34/01 и свой НДФЛ с кодом периода 33/04.

Страховые взносы за работников за сентябрь в уведомление включать не надо, потому что они будут начислены по РСВ.

Смотрите в нашей таблице какие КБК по НДФЛ должен указать в уведомлении ИП на ОСНО.

НДФЛ за наемных работников (ИП – налоговый агент) за период с 23.09.2023 по 22.10.2023 Аванс по НДФЛ за себя (ИП – налогоплательщик) за 3 квартал 2023 по ставке 13% 18210102010011000110 18210102020011000110 по ставке 15% 18210102080011000110 18210102080011000110

Срок уплаты НДФЛ за работников – до 30.10.2023.

Срок уплаты НДФЛ за себя – до 25.10.2023.

Кстати, УФНС по Бурятии на своем сайте утверждает, что уплатить авансовый платеж по НДФЛ адвокаты, нотариусы и ИП на ОСНО должны до 30.10.2023. Но это не так.

Срок уплаты всех налогов – 28 число, но для авансов по НДФЛ срок в НК РФ не меняли, он остался прежним – 25 число. Сейчас его хотят изменить (унифицировать). Есть проект, но он пока даже не внесен в Госдуму.