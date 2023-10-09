Полностью уменьшить прибыль на прошлые убытки в 2023 году нельзя. Этот запрет закончится в 2027 году (может быть)

50-процентное ограничение для учета убытков в декларации по налогу на прибыль продлили до конца 2026 года. Ранее этот ограничительный период был до конца 2024 года.

Норма введена Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Таким образом, только с 2027 года можно будет полностью уменьшать прибыль текущего года на убытки прошлых лет (если к тому времени эту ограничительную норму снова не продлят).

Кстати, сначала хотели продлить ограничение до 2031 года, но в итоге срок установили до 31.12.2026.

Напомним, ограничение в 50% для переноса убытков на будущее применяется с 2017 года.

В декларации по налогу на прибыль убытки отражаются в приложении №4 к листу 02, а уменьшение базы идет по строке 110 листа 02.

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