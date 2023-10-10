Сотрудникам надо выдавать новую справку о заработке

С 10 сентября выдавайте работникам новую справку о заработке для назначения пособия по безработице.

Минтруд утвердил единую форму справки о заработке. Бланк утвержден в приказе от 27.07.2023 № 604н.

Выдавать ее придется, если в течение 12 месяцев перед увольнением работница была в декрете или в отпуске по уходу за ребенком либо за этот период у нее нет ни одного полностью отработанного месяца. Работодатель должен выдать справку о среднем заработке в течение трех рабочих дней, как получит от работника заявление.

Справка включает данные о работодателе и работнике. В документе нужно отразить период работы, привести сведения об отпусках по БИР и по уходу за ребенком, если они были в течение 12 месяцев перед увольнением, а также указать средний заработок. Для расчета учитывайте все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.

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