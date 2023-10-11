ФАС оштрафовала «Почта Банк» на 400 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

«Почта Банк» отчитался об исполнении требований ФАС, но продолжил показывать ненадлежащую рекламу.

«Почта Банк» должен выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу финансовой услуги. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Потребитель пожаловался на рекламу банка, в которой крупным шрифтом была выделена привлекательная процентная ставка по кредиту от 4%.

При этом дополнительные условия рекламодатель набрал мелким шрифтом и спрятал их в поясняющей сноске.

Антимонопольное ведомство признало рекламу ненадлежащей, выдало предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе и оштрафовало «Почта Банк». Компания отчиталась об исполнении предписания, однако демонстрация ненадлежащей рекламы продолжалась, — говорится в сообщении.

ФАС возбудила административное дело по пункту 2.4 статьи 19.5 КоАП и оштрафовала кредитную организацию на 400 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что Центробанк обязал банки в рекламе называть максимальную ставку по кредитам.