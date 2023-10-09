Банки теперь обязаны в рекламе сообщать максимальную ставку по кредитам

Привлекательные условия должны быть набраны тем же шрифтом, что и дополнительная информация о стоимости кредита. Это защитит права потребителей и поможет заемщикам рассчитать финансовую нагрузку.

С 23 октября 2023 года Центробанк обязал банки и микрофинансовые организации указывать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку по кредитам. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Помимо рекламных сообщений эта норма будет действовать и на собственных сайтах кредитных организаций, а также в их мобильных приложениях.

Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением, — говорится в сообщении.

Информация о стоимости кредита должна быть набрана тем же шрифтом, что и «наиболее привлекательные проценты». Так потребитель сможет увидеть, какие дополнительные условия нужно выполнить, чтобы получить выгодные условия.

Регулятор полагает, что новая норма заставит заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку, — сказали в Центробанке.

Недавно мы писали, что суд обязал Райффайзенбанк из-за нарушения закона о рекламе за свой счет выпустить контррекламу на канале REN-TV.

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