Нельзя выдавать клиентам слип под видом кассового чека

Слип-чек лишь подтверждает, что банк списал деньги со счета покупателя и перевел их на счет продавца.
Поэтому использование электронных терминалов и выдача слипов не освобождает продавца от применения ККТ.
Об этом напоминает УФНС по Нижегородской области.
Проверить кассовый чек можно на сайте ФНС в специальном разделе.
Кстати, ранее мы проводили опрос на тему слипов с терминала. Как выяснилось, примерно треть бухгалтеров бережно хранят эти чеки. Большинство же – либо небрежно кидают в коробку, либо вообще сразу выкидывают.
Минфин в письме от 24.03.2021 № 03-03-07/21069 говорит так: слип – это один из документов, подтверждающих расходы для налога на прибыль, но если его нет, эти расходы можно подтвердить чеком ККТ. В общем, есть слип — хорошо, нет — ну и ладно.
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