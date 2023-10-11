Нельзя выдавать клиентам слип под видом кассового чека

Доказательством покупки товара или оказания услуги является чек, сформированный ККТ. Имейте в виду, что чек эквайринга (слип-чек) при оплате банковской картой, который распечатывается на банковском POS-терминале, не является кассовым чеком.

Слип-чек лишь подтверждает, что банк списал деньги со счета покупателя и перевел их на счет продавца.

Поэтому использование электронных терминалов и выдача слипов не освобождает продавца от применения ККТ.

Об этом напоминает УФНС по Нижегородской области.

Проверить кассовый чек можно на сайте ФНС в специальном разделе.

Кстати, ранее мы проводили опрос на тему слипов с терминала. Как выяснилось, примерно треть бухгалтеров бережно хранят эти чеки. Большинство же – либо небрежно кидают в коробку, либо вообще сразу выкидывают.

Минфин в письме от 24.03.2021 № 03-03-07/21069 говорит так: слип – это один из документов, подтверждающих расходы для налога на прибыль, но если его нет, эти расходы можно подтвердить чеком ККТ. В общем, есть слип — хорошо, нет — ну и ладно.