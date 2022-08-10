Хранение первички

Бухгалтеры хранят эквайринговые слипы 13 месяцев. Потом выкидывают

В договоре на эквайринг со Сбербанком сказано, что компания должна в течение 13 месяцев хранить чеки (слипы) по безналичной оплате. Но на деле эти слипы никому не нужны.

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Между тем первичные документы надо хранить 5 лет. Но относится ли к таковым чек по эквайрингу (слип) и сколько его хранить?

Этот вопрос стал темой обсуждения в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Кто-то вообще не хранит слипы, считая их бесполезной макулатурой. Кто-то ориентируется на договор с банком — какой срок хранения там прописан, столько и хранят. Кто-то считает, что слип — это первичка, а значит, его надо хранить 5 лет.

Что касается самого кассового чека (не слипа с терминала, а именно чека ККТ), то налоговики считают его первичным документом, которым можно подтвердить расход. Более того, даже если этот чек электронный или это скан чека, для подтверждения расходов он годится (письмо ФНС от 08.04.2022 № АБ-4-20/4292@).

Кстати, в законе о бухучете хотят прописать, что кассовый чек может не содержать один обязательный реквизит для первички — ФИО и подпись ответственных лиц. Есть такой проект.

Что касается слипа, то о нем Минфин в письме от 24.03.2021 № 03-03-07/21069 говорит так: слип — это один из документов, подтверждающих расходы для налога на прибыль, но если его нет, эти расходы можно подтвердить чеком ККТ. В общем, есть слип — хорошо, нет — ну и ладно.

Участники обсуждения в «Красном уголке бухгалтера» утверждают, что слип-чеки нужны только для разборок с банком, если по оборотам 57 счета выясниться, что банк недоплатил. А ни в налоговой, ни другим контролерам они не нужны.

По рассказам коллег, даже в банке им говорят, что хранить слипы не надо (хотя в договоре с банком вообще-то срок хранения прописан).

А вы храните слипы? Голосуйте.

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