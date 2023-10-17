Wildberries будет штрафовать селлеров до 100 тысяч рублей за невыполнение заказов

Если продавец отказался доставлять товар, цену на который изменили хакеры, то маркетплейс за это удержит не больше 100 тысяч рублей.

Сумма удержаний с продавцов маркетплейса за невыполненные заказы не будет превышать 100 тыс. рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

В сентябре злоумышленники взламывали личные кабинеты продавцов на Wildberries и устанавливали низкие цены на несуществующие товары. Например, в магазине с канцелярскими товарами появился IPhone за 10 рублей.

Когда селлеры отказывались доставлять такие товары, маркетплейс начал выписывать штрафы от нескольких тысяч до 15 млн рублей.

Сейчас Wildberries заявил, что будет в индивидуальном порядке рассматривать каждый случай с удержаниями.

Вплоть до полного перерасчета за прошлые периоды, если результаты внутреннего расследования ситуации подтвердят факт несанкционированного доступа третьих лиц в личный кабинет продавца, — сказали представители маркетплейса.

Недавно мы писали, что Wildberries ввел двухфакторную аутентификацию, а также продавцам будут отправлять уведомления о входе в их личный кабинет.