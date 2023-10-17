Для самозапрета на выдачу кредита может понадобиться ИНН

Чтобы установить самозапрет на выдачу кредита вместо СНИЛС у клиента могут потребовать ИНН. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Гузнова.
В текущей версии законопроекта клиенты банка имеют право устанавливать самозапрет на выдачу кредита через портал Госуслуги. В качестве идентификатора предлагается использовать номер СНИЛС, который не меняется в течение всей жизни, в отличие от паспортных данных.
Однако страховой номер индивидуального лицевого счета есть не у всех, например СНИЛС не выдается военным и силовикам. Поэтому сейчас власти выбирают альтернативный вариант идентификации — ИНН.
В Минцифры рассказали, что для подачи любых заявлений на портале Госуслуг уже нужны разные идентификаторы (ИНН и СНИЛС, паспортные данные). Так что установка самозапрета по ИНН не доставит пользователям неудобств.
Директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына не считает ИНН надежным идентификатором.
Зная паспортные данные, злоумышленники могут получить номер ИНН на официальном сайте ФНС. Тогда как узнать СНИЛС так просто не получится.
Самозапрет на оформление кредита предложили ввести, чтобы избежать ситуаций, когда третьи лица могут оформить кредит на клиента с помощью украденных персональных данных.
Комментарии5
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
скорее бы уже приняли! всякую х-тень принимают мгновенно, а нужные законы - рассусоливают
СНИЛС вроде как при рождении стали присваивать ... Как без него любую отчетность в соцфонд сдавать?
Ирина
Это сейчас. А есть те, кто стал военным и силовиком до введения СНИЛС
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
понаехавший Тут))) автор скопировал первоисточник, который в свою очередь тоже сморозил глупость (а кто уж? автор статьи или зампред Центробанка Алексей Гузнов, нам неизвестно)
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
почитатйте)) расшифровку: Почему ИНН лучше СНИЛС