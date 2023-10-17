Для самозапрета на выдачу кредита может понадобиться ИНН

Изначально в качестве идентификатора выбрали СНИЛС, но этот документ есть не у всех категорий населения. Сейчас предлагают устанавливать самозапрет на кредит по ИНН.

Чтобы установить самозапрет на выдачу кредита вместо СНИЛС у клиента могут потребовать ИНН. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Гузнова.

В текущей версии законопроекта клиенты банка имеют право устанавливать самозапрет на выдачу кредита через портал Госуслуги. В качестве идентификатора предлагается использовать номер СНИЛС, который не меняется в течение всей жизни, в отличие от паспортных данных.

Однако страховой номер индивидуального лицевого счета есть не у всех, например СНИЛС не выдается военным и силовикам. Поэтому сейчас власти выбирают альтернативный вариант идентификации — ИНН.

В Минцифры рассказали, что для подачи любых заявлений на портале Госуслуг уже нужны разные идентификаторы (ИНН и СНИЛС, паспортные данные). Так что установка самозапрета по ИНН не доставит пользователям неудобств.

Директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына не считает ИНН надежным идентификатором.

Зная паспортные данные, злоумышленники могут получить номер ИНН на официальном сайте ФНС. Тогда как узнать СНИЛС так просто не получится.

Самозапрет на оформление кредита предложили ввести, чтобы избежать ситуаций, когда третьи лица могут оформить кредит на клиента с помощью украденных персональных данных.