На Wildberries вырос спрос на книги о славянской мифологии

Славянское фэнтези популярных авторов стали покупать в 1,5 раза чаще. Продажи таких книг на Wildberries выросли на 70% год к году.

За девять месяцев 2023 года на маркетплейсе Wildberries спрос на литературу, вдохновленную древнерусским фольклором, вырос на 70% год к году. Об этом пишут «Известия».

Интерес к славянскому фэнтези появился на фоне выходящих в прокат фильмов по мотивам славянского фольклора. Например, вселенная «Последнего богатыря», фильмы «Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса» и т.д.

С января по сентябрь 2023 года продажи книг о славянской мифологии на сервисе «Литрес» выросли на 58% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Популярные книги про древнерусский фольклор продаются в 10 раз активнее.

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