Правительственная комиссия разрешила «Яндексу» проводить реструктуризацию

«Яндекс» получил разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями провести внутреннюю реструктуризацию компании. Об этом сказано в отчете компании.
«Яндекс» также получил разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на внутреннюю реструктуризацию группы, она необходима для реализации сделки, — говорится в документе.
Недавно мы писали, что контрольный пакет «Яндекса» могут купить семь инвесторов из России. Они получат долю по 7,28%.
Успех сделки будет зависеть от администрации президента и от совета директоров «Яндекса».
Комментарии