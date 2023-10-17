Правительственная комиссия разрешила «Яндексу» проводить реструктуризацию

«Яндекс» завершает подготовку к реструктуризации: компанию разделят на российское и международное направления.

«Яндекс» получил разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями провести внутреннюю реструктуризацию компании. Об этом сказано в отчете компании.

«Яндекс» также получил разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на внутреннюю реструктуризацию группы, она необходима для реализации сделки, — говорится в документе.

Недавно мы писали, что контрольный пакет «Яндекса» могут купить семь инвесторов из России. Они получат долю по 7,28%.

Успех сделки будет зависеть от администрации президента и от совета директоров «Яндекса».