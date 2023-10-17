Новости для бухгалтера
Права потребителей

С 30 октября предпринимателей начнут штрафовать до 40 тысяч рублей за навязывание товаров и услуг

Начали действовать поправки в КоАП. Теперь за отказ рассмотреть жалобу покупателей организация может заплатить до 300 тысяч рублей.
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30 октября 2023 года вступают в силу поправки в КоАП, по которым бизнес будут штрафовать за называние услуг и за отказ рассмотреть претензии потребителей.

По новым правилам, за навязывание товаров или услуг компаниям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. Должностные лица будут нести ответственность от 2 до 4 тыс. рублей.

Если организация отказалась рассматривать претензию потребителя, то ее оштрафуют на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а с должностные лица заплатят от 12 от 30 тыс. рублей.

Доказать уклонение от рассмотрения претензии очень просто - достаточно иметь почтовое уведомление о направлении претензии (даже если письмо выслано на электронную почту организации) и дождаться истечения срока рассмотрения такого обращения, — сказали «RG.RU» в Роспотребнадзоре.

Смысл поправок в том, чтобы предприниматели стремились разрешить конфликт с потребителем в досудебном порядке.

Комментарии

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  • Логотип IriEro
    IriEro 55 минут назад

    Ирина

    А за навязывание работодателю новых отчётов никого штрафовать не будут?

  • Логотип Юстас
    Юстас 40 минут назад

    Будут,тех кто не доволен этим навязыванием

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 34 минуты назад

    Главный бухгалтер

    для одного 20 тыщ - может быть и существенное наказание. А для другого..... пшик.

    Если организация отказалась рассматривать претензию потребителя, то ее оштрафуют на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а с должностные лица заплатят от 12 от 30 тыс. рублей.

    Вздесь - вообще всё просто: пишется простой ответ "Ваша претензия рассмотрена, идите на х..."

    И уже по этому пункту никто никогда оштрафовать не сможет!

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