С 30 октября предпринимателей начнут штрафовать до 40 тысяч рублей за навязывание товаров и услуг

30 октября 2023 года вступают в силу поправки в КоАП, по которым бизнес будут штрафовать за называние услуг и за отказ рассмотреть претензии потребителей.
По новым правилам, за навязывание товаров или услуг компаниям грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. Должностные лица будут нести ответственность от 2 до 4 тыс. рублей.
Если организация отказалась рассматривать претензию потребителя, то ее оштрафуют на сумму от 100 до 300 тыс. рублей, а с должностные лица заплатят от 12 от 30 тыс. рублей.
Доказать уклонение от рассмотрения претензии очень просто - достаточно иметь почтовое уведомление о направлении претензии (даже если письмо выслано на электронную почту организации) и дождаться истечения срока рассмотрения такого обращения, — сказали «RG.RU» в Роспотребнадзоре.
Смысл поправок в том, чтобы предприниматели стремились разрешить конфликт с потребителем в досудебном порядке.
Комментарии3
Ирина
А за навязывание работодателю новых отчётов никого штрафовать не будут?
Будут,тех кто не доволен этим навязыванием
Главный бухгалтер
для одного 20 тыщ - может быть и существенное наказание. А для другого..... пшик.
Вздесь - вообще всё просто: пишется простой ответ "Ваша претензия рассмотрена, идите на х..."
И уже по этому пункту никто никогда оштрафовать не сможет!