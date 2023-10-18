У большинства сотрудников остается 10% дохода перед получением новой зарплаты

Большую часть дохода россияне тратят на покупку продуктов питания, оплату услуг ЖКХ и на поддержание здоровья.

58% россиян оставляют 10% ранее выплаченного дохода перед получением новой зарплаты. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахования жизни».

У каждого пятого сотрудника до нового перевода от работодателя остается от 10 до 20%, у каждого одиннадцатого — от 20 до 30%.

Чтобы грамотно распоряжаться семейным бюджетом, важно определить основные категории трат, без которых нельзя обойтись. Это могут быть не только расходы на продукты и жилищно-коммунальные услуги, но и другие обязательные платежи. Кроме того, эксперты рекомендуют откладывать на финансовую подушку безопасности — в идеале 10% ежемесячного дохода, — сказал исполнительный директор «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров.

79% опрошенных больше всего денег тратят на продукты питания.

Каждый второй (53%) рассказал, что много средств уходит на оплату услуг ЖКХ. 27% тратят большой процент зарплаты на здоровье, 25% — на покупку одежды и обуви, а 18% — на погашение ипотеки.

Для 13% россиян существенные траты связаны с отпуском, а каждый десятый много тратит на услуги красоты и покупку косметических средств.

Научитесь вести кадровый учет в компании на курсе «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП»!

Посмотреть программу

Вы сможете правильно увольнять и принимать сотрудников на работу, вести трудовые книжки и работать без ошибок в 1С: ЗУП.

После обучения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, документ внесем в ФИС ФРДО, а оригинал отправим вам по почте.