67% россиян уже запланировали отпуск в 2024 году

Большинство сотрудников стремится взять отпуск в теплое время года, особенно, если у них есть дети, с которыми хочется провести летние каникулы. 10% не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику кадровиков.

Большинство сотрудников уже определились с тем, в какое время они возьмут отпуск на работе в 2024 году. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

49% из тех, кто определился, выбирают отдыхать летом, 8% предпочитают уходить в отпуск весной, 7% — осенью и только 3% — зимой.

У 10% опрошенных нет особых предпочтений, они согласны взять перерыв по графику, который составит отдел кадров.

Сотрудники с детьми чаще берут отпуск во время школьных каникул, в основном летом.

Женщины в 1,5 раза чаще уходят в отпуск в теплое время года, тогда как 15% мужчин не высказывают особых пожеланий.

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