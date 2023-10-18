Банки начнут штрафовать за выдачу карт подросткам без согласия родителей

Центробанку могут разрешить штрафовать банки, которые открывают счет подросткам от 14 до 18 лет без согласия их родителей или опекунов.

Проект «Народного фронта» «За права заемщиков» предложил Госдуме принять поправки к закону «О банках и банковской деятельности», чтобы защитить права несовершеннолетних клиентов банков. Об этом пишут «Известия».

Сейчас нет прямой нормы, которая бы запрещала кредитным организациям открывать счета подросткам. Поэтому банки массово выдают карты несовершеннолетним даже без согласия родителей.

Взрослые не смогут контролировать банковские операции своих детей, а значит существует риск, что они могут оказаться жертвами мошенников.

Гражданским кодексом предусмотрено совершение сделок несовершеннолетними только с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. При этом возможность несовершеннолетнего лица самостоятельно заключать договор банковского счета, а также принимать на себя кредитные обязательства указанной статьей не предусмотрена, — сказала руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Центробанк выпустил для кредитных организаций рекомендации получать согласие родителей при открытии счетов клиентам 14-18 лет. Однако эта информация не обязательна для исполнения, и регулятор сейчас не может штрафовать за такие нарушения. Именно это хотят изменить представители «Народного фронта».

Если поправки будут приняты, у ЦБ появится основание применять санкции к нарушителям.