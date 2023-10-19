На снижение спроса повлияли модификации льготных программ, увеличение размера первоначального взноса, рост процентных ставок, а также жесткое регулирование ипотеки со стороны Центробанка.

В октябре 2023 года спрос на льготную ипотеку упал на 10%, а выдачи сократились на 20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на банк «ДОМ.РФ».

Сильнее всего спрос упал на программу «Семейная ипотека», поскольку заемщикам с детьми сложнее копить на первоначальный взнос.

Снижение спроса банки связывают с увеличением размера первоначального взноса по льготным программам. С 20 сентября он вырос с 15 до 20%, а в 2024 году первоначальный взнос достигнет 30%.

Еще одной причиной стало повышение ставок кредитования. За последние три месяца Центробанк в два раза поднял ключевую ставку с 7,5% до 15%.

С 1 по 24 октября банк ВТБ провел меньше сделок по ипотеке, чем за тот же период в сентябре.

Главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина рассказала, что на 25 октября выдали 1,6 тыс. займов по госпрограммам на сумму 8,8 млрд рублей. Это на 20% ниже сентябрьских показателей.

Центробанк с 1 октября установил для банков повышенные надбавки при выдаче кредитов на новостройки с «околонулевыми» ставками клиентам с высокой долговой нагрузкой. Финансовые организации начали отменять скидки и поднимать ставки.

Недавно мы писали, что ЦБ хочет получить право регулировать число ипотечных договоров.