Как без генерального директора подписать трудовые книжки. Подсказки для кадровика

Какой документ оформить, чтобы заверять записи без директора в трудовых книжках. Что обязательно надо указать в доверенности на право подписи.

Право подписывать кадровые документы, в том числе и трудовые книжки, руководитель часто передают отделу кадров. Лучший способ передать право подписи — оформить на кадровика доверенность.

В доверенности необходимо перечислить все полномочия, которые получит кадровик с правом подписи, а также прописать все документы, которые он имеет право заверять. Если этого не сделать, то могут возникнуть споры. Например, уволенный сотрудник может оспорить свое увольнение в суде, так как кадровик был не уполномочен подписывать приказ.

Чтобы доверенность имела юридическую силу, обязательно проставьте дату ее выдачи. Также укажите все паспортные данные кадровика, которому даете право подписи (письмо Федеральной нотариальной палаты от 22.07.2016 № 2668/03-16-3 «О Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей»).

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