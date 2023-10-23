Как оформить перевод удаленщика с постоянной удаленки на временную

Как перевести сотрудника с постоянной удаленки на временную. Подготовили для вас инструкцию.

Довольно распространенное явление, когда удаленный работник срочно нужен в офисе. У работодатели могут возникнуть с возвратов сложности. Так как вызвать в офис работника, у которого прописана в трудовом договоре постоянная дистанционка, в одностороннем порядке нельзя. Об этом говорили в Минтруде.

Остается один вариант — изменить вид дистанционной работы. Для этого внесите в трудовой договор правки, о том, что удаленно сотрудник работает не постоянно, а периодически.

Изменить трудовой договор можно двумя способами:

подписать с работником дополнительное соглашение, если он согласен на новые условия,

внести изменения в договор по инициативе работодателя по организационным или технологическим причинам, ст. 72, 74 ТК.

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