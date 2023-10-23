Только 3% самозанятых делают добровольные взносы на будущую пенсию

Чтобы получать страховую пенсию нужно набрать пенсионные баллы и иметь 14 лет трудового стажа. Из 8 млн самозанятых только 258 тысяч человек добровольно делают отчисления в Соцфонд, чтобы докупить недостающие позиции.

Из 8 млн самозанятых лишь 258 тыс. человек перечисляют средства, которые станут их будущей пенсией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Средняя сумма добровольных взносов самозанятых на пенсионное обеспечение составляет всего лишь 13,7 тыс. рублей на человека.

Те, кто не делает добровольных отчислений, смогут рассчитывать только на получение социальной пенсии. Сейчас ее размер составляет около 12,5 тыс. рублей. Тогда как размер страховых пенсионных выплат – 21,8 тыс. рублей.

Взносы для страховой пенсии платят работодатели, однако не всегда такие выплаты формируются у самозанятых.

Размер пенсии складывается из пенсионных баллов и стажа. Например, в 2023 году для получения страховых пенсионных выплат нужно 14 лет стажа и 25,8 баллов.

Если пенсионерам не хватает стажа или баллов, то их можно докупить. Для этого в Социальный фонд делаются добровольные отчисления.

С января по октябрь 2023 года заявление на добровольные взносы подали 82,4 тыс. человек, из которых 76,9 тыс. самозанятые.

Однако покупка баллов вряд ли существенно повысит размер пенсии. Для увеличения доходов в старости следует использовать другие инструменты: вклады, ИИС, сдача недвижимости в аренду, — сказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Самозанятые, которые не участвовали в пенсионном страховании, могут получить социальную поддержку. В 2023 году ее размер составляет 7,2 тыс. рублей в месяц. Однако эти выплаты будут приходить на пять лет позже наступления пенсионного возраста.

Недавно мы писали, что самозанятым собираются обеспечить стабильную пенсию и подобрать им необходимые меры социальной поддержки.

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